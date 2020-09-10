«Антальяспор» может арендовать Кутепова у «Спартака»

Как стало известно «СЭ», «Антальяспор» рассматривает возможность аренды защитника «Спартака» Ильи Кутепова.

27-летний российский защитник в текущем сезоне пока ни разу не сыграл за «Спартак». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 13 матчей во всех турнирах.

«Антальяспор» в прошлой кампании занял восьмое место в чемпионате Турции. Новый сезон в турецкой Суперлиге еще не стартовал.

За турецкий клуб выступает российский защитник Федор Кудряшов. Также там играет экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски.