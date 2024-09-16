Ангбан считает, что Касинтура способен попасть в топ-клуб
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Викторьен Ангбан поделился мнением об игре своего одноклубнике Эгаша Касинтуры.
«Эгаш — топ-игрок, он хорошо начал сезон, он важен для нас. Надеемся, что в скором времени он вернется на поле и поможет нам в сезоне. Модет ли он попасть в топ-клуб? Сто процентов. Если он также будет продолжать развиваться, то, конечно, он сумеет заиграть в больших клубах», — цитирует Ангбана «РБ Спорт».
На счету 26-летнего Касинтуры семь матчей в нынешнем сезоне без результативных действий.
Источник: РБ Спорт
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|
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|0
|2
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|18
|
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|1
|2
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|
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|3
|1
|11-4
|15
|
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|1
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|
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|2
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|11
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|3
|1
|4
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|10
|
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|2
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|3
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|9
|
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|3
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|
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|4
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|8
|
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|1
|5
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|7
|
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|6
|
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|Химки
|8
|1
|3
|4
|9-16
|6
|
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|Факел
|8
|1
|2
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16
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|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|- : -
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|- : -
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|- : -
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
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|
Манфред Угальде
Спартак
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|5
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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