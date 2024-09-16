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Сегодня, 16:28

Семин: «Спартак» очень азартен и хорошо готов физически»

Алина Савинова
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Российский тренер Юрий Семин считает, что «Спартак» под руководством Деяна Станковича пока только отдаленно напоминает команду Олега Романцева.

«Пока мы можем сказать, что команда только напоминает «Спартак» Романцева. Сегодняшнее место, которое занимает «Спартак», наверное, дает повод, чтобы вспомнить матчи и победные серии Романцева отдаленно», — приводит Metaratings.ru слова Семина.

При этом он отметил положительные изменения в игре красно-белых.

«Но «Спартак» очень азартен и хорошо готов физически. Команда очень мотивирована, в ней произошли большие изменения. На мой взгляд, в лучшую сторону», — добавил специалист.

Станкович возглавил «Спартак» в июне этого года. После восьми туров РПЛ московская команда с 15 очками идет на пятом месте в турнирной таблице. Красно-белые одержали четыре победы, потерпели одно поражение и три раза сыграли вничью.

Романцев был главным тренером «Спартака» с 1989 по 2003 год (с учетом перерыва в 1996-м). Под его руководством команда стала чемпионом СССР и 8 раз выиграла чемпионат России.

Источник: Metaratings.ru.
Деян Станкович
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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