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Андрей Воронин: «Очень рад тому, что снова буду в «Динамо»

20:02
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями от назначения в тренерский штаб Сандро Шварца.

— Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо», — приводит слова Воронина официльный сайт клуба. — Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15843

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