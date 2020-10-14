Андрей Воронин: «Очень рад тому, что снова буду в «Динамо»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин поделился впечатлениями от назначения в тренерский штаб Сандро Шварца.

— Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в «Динамо», — приводит слова Воронина официльный сайт клуба. — Я провел здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю ее в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества у Сандро на высоте. В «Динамо» начинается новый крайне интересный этап, частью которого буду и я.