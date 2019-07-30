Андрей Тихонов пожелал Мамаеву вернуться в футбол

Бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов пожелал футболисту Павлу Мамаеву, который сейчас отбывает тюремное заключение, суметь вернуться в большой футбол.

– Я бы хотел этого. У него светлая голова. Он умеет играть в футбол. Есть определенные качества. Здесь уже решение Павла. Конечно, я думаю, что он может продолжить.

– Насколько тяжело будет ему набрать форму?

– Наберет. Пройдет сборы полтора-два месяца, и все будет нормально. Конечно, может быть на тот уровень тяжело будет выйти. Но попробовать можно.

– А с позицией "Краснодара" по Мамаеву согласны?

– Таково решение клуба. Если, допустим, Сергей Николаевич Галицкий видит, что это неправильно и может отразиться на поведении детей, которых они пытаются воспитывать, он вправе принимать любое решение. Мне жаль Павла. У меня с ним хорошие отношения.

Напомним, что краснодарский клуб намерен расторгнуть контракт с полузащитником.