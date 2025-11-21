Андрей Мостовой об отчислении из академии ЦСКА: «Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что его обманом заставили подписать заявление об отчислении из академии ЦСКА.

«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: «прошу отчислить меня из Академии ЦСКА». Попал в команду «Крылатское», где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в «Спартаке»: «Неделю тренировался... но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет». В итоге взяли в академию «Локомотива», — цитирует Мостового «КП-Спорт».

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырёхкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.