Андрей Лунев: "Удалось завершить сезон на хорошей ноте"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев после матча 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1) отметил, что команда хотела порадовать болельщиков. По его словам, атмосфера на стадионе была замечательная.

– Отличные эмоции, удалось завершить сезон на хорошей ноте. Теперь все мысли о сборной, - цитирует Лунева официальный сайт "Зенита".

– Есть какие-то ожидания от чемпионского парада?

– Думаю, будет круто!

– С каким настроением выходили сегодня на игру, учитывая, что особой мотивации не было, да и соперник был не самым сильным?

– Мы играли дома, при своих болельщиках. Не хотелось бы упасть при них в грязь лицом. Это и было нашей мотивацией показать сегодня максимум.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Как всегда шикарная! У нас – суперболельщики!

– С кем хотели бы встретиться в Лиге чемпионов?

​– Рано об этом пока думать. Все соперники там будут хорошие, классные.