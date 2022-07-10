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Кобелев — об уходе Бальбуэны: «За неделю до начала чемпионата так сливаться — это некрасиво»

Кобелев считает, что Бальбуэна поступил с «Динамо» некрасиво
Екатерина Звенигородская
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход защитника Фабиана Бальбуэны из клуба в связи с приостановкой контракта.

«Это некрасивый поступок. Понятно, что легионеры уезжают, но надо было делать это раньше, когда у команды было время купить другого футболиста. За неделю до начала чемпионата так сливаться — это по меньшей мере некрасиво. Все-таки «Динамо» теряет второго центрального защитника за сезон. Если учитывать,что и Евгеньев покинул команду, мне сложно сказать, остались ли там центральные защитники или нет, ну если только молодые», — сказал Кобелев «СЭ».

По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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