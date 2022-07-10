Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на уход защитника Фабиана Бальбуэны из клуба в связи с приостановкой контракта.

«Это некрасивый поступок. Понятно, что легионеры уезжают, но надо было делать это раньше, когда у команды было время купить другого футболиста. За неделю до начала чемпионата так сливаться — это по меньшей мере некрасиво. Все-таки «Динамо» теряет второго центрального защитника за сезон. Если учитывать,что и Евгеньев покинул команду, мне сложно сказать, остались ли там центральные защитники или нет, ну если только молодые», — сказал Кобелев «СЭ».

По информации «СЭ», на решение Бальбуэны приостановить контракт с клубом повлияла супруга футболиста.

Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду. Контракт 30-летнего парагвайца с московским клубом действует до конца июня 2025 года.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.