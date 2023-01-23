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Первый тренер Фернандеса: «Я уверен, что Марио все еще способен играть в Европе. Он выдающийся футболист»

Алина Савинова
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Маркос Де Лима Ромеу, первый тренер защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, что думает о будущем футболиста.

«Я не просто думаю, а уверен, что Марио все еще способен играть в Европе. Фернандес — выдающийся футболист, это спортсмен, который умеет заботиться о себе. Марио очень хорош в техническом и интеллектуальном плане, так что я не сомневаюсь, что он может играть на самом высоком уровне. Мне всегда приятно наблюдать за игрой Фернандеса — здорово, что он вернулся в футбол», — приводит «РБ Спорт» слова Ромеу.

В декабре 2022 года Фернандес перешел в «Интернасьонал». Его арендное соглашение с бразильским клубом рассчитано до конца 2023 года.

В составе армейцев 32-летний защитник провел 328 матчей, забив10 мячей, трижды выигрывал чемпионат России, стал обладателем Кубка страны, а также два раза завоевывал Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pervy-j-trener-fernandesa-mario-vy-dayushhijsya-futbolist-on-vse-eshhe-sposoben-igrat-v-evrope/
Марио Фернандес
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