Андрей Федун о переносе матча «Спартак» — «Факел» с «Лукойл Арены»: «Думал, агрономы крутые, как вареные яйца»

Бывший член совета директоров «Спартака», экс-генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к рестарту РПЛ.

«Что, реально что ли? Я даже не знал. То есть мы 11 числа не пойдем на футбол? Н-да. Странное решение — в 30-градусный мороз срезать поле. Это было необычно, скажем так. Но я видел фотографии, вроде бы оно взошло и вроде бы агрономы справились. Тогда я подумал, что ребята крутые, как вареные яйца. Ничего не могу прокомментировать, кроме печальки, что я не попаду на футбол. Смелые люди. Может быть, если бы зима не была такой зверской, все бы получилось. Но зима оказалась слишком тяжелой. Вы меня расстроили. Уже видел себя на стадионе», — сказал Федун «СЭ».

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.