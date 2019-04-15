Андрей Федьков: "Поразительно, что Попов и Еременко оказались не нужны "Спартаку"

Обладатель Кубка России в составе "Ахмата", а также бывший нападающий "Ростсельмаша" Андрей Федьков считает, что "Ростов" заслужил победу над "Спартаком" ​(2:1) в матче 23-го тура чемпионата России.

– Заслужил ли "Ростов" победу? Сто процентов! Хотя на последних секундах сердечко екнуло, когда Зобнинупустил шикарный момент. Если б забил и принес "Спартаку" ничью, это было бы несправедливо. Казалось, матч так и закончится 1:1. Но Карпин угадал с заменой. Еременко навесил в штрафную, и Шомуродов выжал максимум из полумомента.

Поразительно, что Еременко и Попов оказались не нужны "Спартаку". Более того, их отпустили бесплатно! Впрочем, для "Ростова" это только во благо. Ребята прижились в команде, пользуются огромным уважением и партнеров, и болельщиков, – сказал Федьков. (Александр Кружков)

Полное интервью с Федьковым читайте – здесь