Андрей Ещенко: "Могли забить "Зениту" еще больше"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, восстанавливающийся после повреждения передней крестообразной связки колена, оценил игру команды на зимнем турнире в Катаре.

-Как вам первые два матча на турнире?

-Тяжеловато было в первом матче, но мы создали хорошие моменты. А вот игра с "Зенитом" показала, что мы на правильном пути. Было лучше в физическом плане, хотя еще надо заниматься. Но сыграли с принципиальным соперником, забили хорошие голы, могли еще больше. В чемпионате, конечно, все будет по-другому, но и этот турнир дает пищу для размышлений.

-С "Локо" будет игра за трофей! Он что-то значит?

-Любой турнир надо выигрывать, тем более "Спартаку". На каждую игру надо выходить, чтобы побеждать. Здесь это прививается с академии. Результат важен. (Дмитрий Зеленов)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица