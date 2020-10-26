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Андрей Аршавин: «Видимо, кто-то копает под Семака»

21:17

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможной отставке главного тренера петербуржцев Сергея Семака. В СМИ появилась информация, что его может заменить Маурисио Покеттино.

Маурисио Покеттино.«Зенит» и Покеттино. Реальность, агентские игры или несбыточная мечта?

— Видно, кто-то копает под Сергея Богдановича, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер».

— Кому это может быть выгодно?

— Не знаю. Видимо, после предыдущей неудачи Лиги чемпионов, хотелось в этом выйти в весну, а после поражения от «Брюгге» это будет еще труднее, чем после жеребьевки. Плюс неожиданное поражение от «Рубина» дает почву для таких слухов.

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