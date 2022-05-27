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Андрей Аршавин: «Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов»

Андрей Аршавин положительно оценил выступление «Крыльев Советов» в РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал удачным опытом выступление «Крыльев Советов» в сезоне-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

— Оцените игру молодой команды «Крыльев» в прошедшем сезоне?

— Это удачный опыт, — сказал Аршавин. — Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов», хотя они и пошумели в ФНЛ. Там все ребята молодые, все русские. Как оказалось, умелые ребята с хорошим тренером, хорошо друг друга знающие могут давать результат.

— Сотрудничество, которое получилось у «Чертанова» и «Крыльев»: почему это практически единственный такой пример в России?

— Думаю, этот проект всего один, потому что только один из агентов решил пойти по такому пути: договорился с руководством «Крыльев», с руководством «Чертанова». Потом вел этот проект. Может быть, поначалу он даже был неудачным, когда «Крылья» вылетели. Но потом переформатировали его немного и довели до конца. Взяли из «Чертанова» талантливую молодежь, которую там собирали на протяжении нескольких лет, плюс тренера. Это принесло результат и приносит дивиденды человеку, который курирует этот проект.

«Крылья Советов», которые тренирует Игорь Осинькин, заняли 8-е место с 41 баллом в турнирной таблице чемпионата России.

Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
2
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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