Андрей Аршавин: «Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал удачным опытом выступление «Крыльев Советов» в сезоне-2021/22 в Тинькофф РПЛ.

— Оцените игру молодой команды «Крыльев» в прошедшем сезоне?

— Это удачный опыт, — сказал Аршавин. — Никто не ожидал такого успешного выступления «Крыльев Советов», хотя они и пошумели в ФНЛ. Там все ребята молодые, все русские. Как оказалось, умелые ребята с хорошим тренером, хорошо друг друга знающие могут давать результат.

— Сотрудничество, которое получилось у «Чертанова» и «Крыльев»: почему это практически единственный такой пример в России?

— Думаю, этот проект всего один, потому что только один из агентов решил пойти по такому пути: договорился с руководством «Крыльев», с руководством «Чертанова». Потом вел этот проект. Может быть, поначалу он даже был неудачным, когда «Крылья» вылетели. Но потом переформатировали его немного и довели до конца. Взяли из «Чертанова» талантливую молодежь, которую там собирали на протяжении нескольких лет, плюс тренера. Это принесло результат и приносит дивиденды человеку, который курирует этот проект.

«Крылья Советов», которые тренирует Игорь Осинькин, заняли 8-е место с 41 баллом в турнирной таблице чемпионата России.