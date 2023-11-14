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Сегодня, 10:58

Агент Роши сообщил, что игрок счастлив ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Кампеделли высказался о будущем Виллиана Роши в ЦСКА.

«Виллиан снова проводит отличный сезон в составе ЦСКА. Это футболист, который всегда выступает на своем уровне и добавляет защите безопасности. Не каждый игрок, приходящий в такой большой клуб как ЦСКА, добивается таких результатов. Виллиан очень зрелый и фокусируется на том, чтобы помогать команде. 50 игр за ЦСКА — очень позитивные цифры для него, но я знаю, что он хочет достичь большего им быть еще лучше вместе с клубом. Я ничего не могу сказать о его уходе. У Виллиана действующий контракт с клубом, он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок. Как и любой другой футболист, он может уйти в любой момент, таковы правила игры. Но у него только одна цель — выигрывать в составе ЦСКА», — приводит слова Кампеделли «РБ Спорт».

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-roshi-villian-schastliv-v-tsska-no-vse-my-znaem-kak-rabotaet-ry-nok/
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

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Даниил Хлусевич

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