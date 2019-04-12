15:40 | Футбол — РПЛ

Андрей Аршавин: "Предпочел бы стать главным тренером "Зенита", а не сборной России"

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Бывший нападающий "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы возглавить петербуржцев, а не национальную команду. 

- "Зенит" или сборная России? Предпочел бы стать главным тренером "Зенита", потому что это каждодневная работа, интересная, - сказал Аршавин в интервью клубной пресс-службе. - Она осуществляется в Питере. А сборная - это раз в месяц или в два, в Москве. Меньше контакта с игроками.

Напомним, Аршавин завершил карьеру в декабре 2018 года. 

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