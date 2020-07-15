Андреас Хинкель: «Не знаю, почему не засчитали гол Понсе»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель, заменивший дисквалифицированного Доменико Тедеско, прокомментировал победу над «Ахматом».

— Рад за команду, рад за ребят. После такой неприятной серии нужно было вернуть себе уверенность. Хорошо, что одержали победу. Мы с самого начала взяли игру под контроль, были моменты, забили, но гол не засчитали — не знаю, почему. Не смотрел повтор. Но рук никто не опустил. Во втором тайме забили гол, который был засчитан, Зобнин отлично пробил, это воодушевило команду, забили еще два мяча. Хотел бы отметить действия Жиго, который отнял мяч, протащил его и отдал отличную голевую передачу на Соболева.

— Оцените игру в контексте предстоящего выезда в Санкт-Петербург, пожалуйста.

— Перед матчем был разработан определенный план с учетом кубкового полуфинала. Ряд замен мы действительно сделали с учетом предстоящего матча. Решили дать нескольким игрокам чуть больше времени отдохнуть.

— Как вам игра Маслова на новой позиции?

— Павел хорошо себя показал как в атаке, так и в обороне.

— Что скажете о форме Бакаева?

— Зелимхан пропустил пару недель подготовки. Первые матчи после рестарта ему не очень удались. Но сейчас он набрал хорошую форму и отлично себя проявляет.

— Будете ли вы при подготовке к «Зениту» использовать для мотивации высказывание руководителя этого клуба в адрес «Спартака»?

— Не в курсе, кто там что сказал. Это будет большой матч. «Зенит» в нем фаворит, это очевидно. Посмотрим, что там будет. А что касается мотивации — она и так на уровне. Нет смысла в дополнительной накачке. (Дмитрий Зеленов)