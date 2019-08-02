Андре Шюррле: "Я уже забивал ЦСКА. Хотелось бы повторить"

Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле в интервью клубной пресс-службе красно-белых рассказал, что много знает о России и следит за клубами РПЛ.

В среду, 31 июля, "Спартак" объявил об аренде на сезон хавбека дортмундской "Боруссии" Шюррле.

– Знаю о России довольно много, потому что российский футбол освещается неплохо в Европе, в том числе и Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная достаточно успешно... Теперь мне хочется узнать вашу страну еще лучше.

Главный противник "Спартака"? Наверное, "Зенит", "Динамо"... ЦСКА? Я им уже забивал. Хотелось бы повторить, – сказал Шюррле в интервью клубному YouTube-каналу "Спартака".

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