Рамирес: «Скучал по России, очень хотелось вернуться. И вот я снова тут, чувствую себя как дома»

Защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» заявил, что скучал по России.

«Даже не смогу найти слов, чтобы это объяснить. Когда я впервые приехал в Россию, меня сразу же приняли как дома. И я продолжаю это чувствовать, ощущение стало только крепнуть, я начал обрастать связями, адаптировался. Россия навсегда стала частью меня. Мне очень нравится культура, кухня. Скучал по России, очень хотелось вернуться. И вот я снова тут, чувствую себя как дома», — сказал Рамирес «СЭ».

26 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с эквадорцем на два года.

Рамирес играл за «Краснодар» с 2017 по 2023 год. Два года назад он перешел в «Ференцварош», где стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка венгерской лиги.