Анатолий Мещеряков: "Денисов ушел, Фернандеш подвис? Никто не может повернуть время вспять…"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" ушел от ответа на вопрос о новом контракте полузащитника Мануэла Фернандеша. Действующее соглашение 33-летнего португальца заканчивается этим летом.

– По Фернандешу приняли решение?

– Когда и если – вы все узнаете. Это наша политика. Системный подход в клубе. Контракты любят тишину.

– Получается, что ключевые игроки команды в чемпионском сезоне теперь оказались клубу не нужны. Денисов ушел, Фернадеш подвис…

– А можно я вам другой пример приведу? Серхио Рамос может уйти из "Реала", Роналду уже ушел. Жизнь меняется. Ребята, это профессиональный спорт. Я хочу сказать Денисову огромное спасибо. Но никто не может повернуть время вспять… (Виталий Айрапетов)

"Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон"