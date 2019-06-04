Анатолий Мещеряков: "Без Михалика и Денисова "Локомотив" бы не достиг бы того, что нам удалось"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков - о полузащитниках Тарасе Михалике и Игоре Денисове, которые покидают команду по окончании сезона.

— К любым футболистам, которые покидают наш клуб, мы относимся с огромным уважением, — цитируют "Известия" председателя совета директоров "Локомотива" Анатолия Мещерякова. — Потому что они многое сделали для команды. Это относится и к Тарасу. Он очень положительный игрок, который провел несколько плодотворных лет в "Локомотиве". Без него мы бы точно не достигли результатов, которых мы добились в последние годы. То же самое могу сказать и об Игоре Денисове.

Ранее Денисов объявил о завершении карьеры игрока.

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