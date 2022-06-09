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Дмитрий Булыкин оценил работу Паоло Ваноли в «Спартаке»

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о работе Паоло Ваноли в «Спартаке».

«Можно ли назвать успешными полгода Ваноли в «Спартаке»? За полгода сложно определить. Но был результат, он выиграл трофей. Это говорит о том, что полдела было сделано.

10-е место в чемпионате нельзя назвать провалом? Я думаю, что да. Это не тот результат, который ожидали на юбилей, но Кубок подсластил пилюлю. Если бы не выиграли трофей, то можно было бы назвать сезон провальным. Так результат можно назвать удовлетворительным», — приводит слова Булыкина «Спорт День за Днем».

Также он ответил на вопрос о том, кто из российских тренеров мог бы возглавить «Спартак».

«Таких мощных топ-тренеров у нас мало. Единственный, кто сейчас работает за границей, — это Черчесов. Но я не знаю, что должно произойти для его приезда в Россию. Там он борется за Лигу чемпионов. Если наши клубы заинтересуются, то он очень хорошая кандидатура для наших топ-клубов».

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре 2021 года. Под его руководством клуб занял 10-е место в сезоне-2021/22 в РПЛ и выиграл БЕТСИТИ Кубок России по футболу.

В четверг La Gazzetta dello Sport сообщила, что 49-летний Ваноли покинет красно-белых.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-otsenil-veroyatnost-prikhoda-cherchesova-v-spartak
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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