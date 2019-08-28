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Алексей Сутормин передал миллион рублей своему первому тренеру

14:52
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин исполнил обещание и подарил миллион рублей своему первому тренеру Александру Грекову. Специалист работал с футболистом в СДЮШОР «Крылатское».

Как стало известно «СЭ», родители Сутормина вчера передали деньги Грекову. Обещание отблагодарить первого тренера после перехода в «Зенит» полузащитник дал на прошлой неделе.

25-летний бывший игрок «Оренбурга» подписал контракт с чемпионом России 8 июля. Соглашение заключено по схеме «3+1». В клуб из Санкт-Петербурга полузащитник отправился из «Рубина», с которым оформил договор 29 июня. Казанцы подчеркнули, что речь идет о полноценном трансфере.

Сутормин занимался в школах «Крылатского», «Химок» и академии «Зенита», играл за молодежную команду питерцев. На профессиональном уровне он выступал за «Строгино», «Волгарь» и «Оренбург».

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