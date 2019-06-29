Алексей Сутормин: "Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее"

Новичок "Рубина" Алексей Сутормин выразил надежду, что ему удастся прогрессировать в казанском клубе. Прошедший сезон хавбек провел в "Оренбурге".

- Постараюсь приносить как можно больше пользы команде, завоевать высокое место. Очень рад, что оказался здесь. Постараюсь делать хорошо свою работу. Для первого сезона в премьер-лиге я себе поставлю четверку. Но есть моменты, над которыми надо работать. Надеюсь, в "Рубине" стану сильнее и буду играть лучше.

Сначала Роман Сергеевич позвонил, мы поговорили хорошо. Он все рассказал о команде, о той роли, в которой он меня видит. Я попросил дня 3-4 подумать, посоветоваться с семьей.

Когда попал в первую лигу в "Волгарь", взял номер 19, все хорошо пошло. Потом в "Оренбурге" я взял 19-й, он был свободен. И сейчас в "Рубине" 19-й свободен. Мне с этим номером комфортно.