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Сегодня, 16:18

Агент Сафонов: «Турки любят хватать кого попало, поэтому и интересуются российскими футболистами»

Сафонов предположил, почему команды из Турции проявляют активный интерес к игрокам РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов предположил, почему команды из Турции в последнее время проявляют активный интерес к игрокам РПЛ.

«Турки хватают кого попало. Думаю, у турецких клубов будут проблемы после землетрясения. Непонятно, продолжится ли чемпионат, команды снимаются. Им сейчас не до российских футболистов. В Россию же едут латиноамериканские игроки, им все равно, так же как и туркам. В Европе наших футболистов бойкотируют, а Турция к нам нормально относится. Если российским футболистам поступит предложение из Турции, надо ли туда переходить? Смотря какая команда и какие условия. Там команда команде рознь. Дзюба съездил, в итоге не получилось. В Турции уровень футбола серьезный. Оздоев вроде бы неплохо смотрится, а у Дзюбы не пошло. Нужно знать, заинтересован ли тренер в футболисте. Бывает, наберут игроков, а тренеру они не нужны», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что в зимнее трансферное окно предметный интерес к Дмитрию Баринову проявлял «Бешикташ», а «Галатасарай» был заинтересован в услугах Арсена Захаряна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-safonov-turki-lyubyat-hvatat-kogo-popalo-poe-tomu-i-interesuyutsya-rossijskimi-futbolistami/
Футбол
РПЛ
Алексей Сафонов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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