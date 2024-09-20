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Сегодня, 13:45

Алексей Миранчук — о Батракове: «Он может стать лучше меня»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, что следит за результатами «Локомотива» и игрой полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?

— Там и наблюдать не надо — о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!

— Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?

— Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время — голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему!

Алексей Миранчук. «Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

19-летний Батраков является воспитанником «Локомотива», он дебютировал за основной состав клуба в мае 2024 года. В текущем сезоне на счету россиянина 5 голов и 5 голевых передач в 8 матчах РПЛ.

Алексей Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 - : -
21.09 16:30
Зенит – Факел
 - : -
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 - : -
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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