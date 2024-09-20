Алексей Миранчук — о Батракове: «Он может стать лучше меня»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью «СЭ» рассказал, что следит за результатами «Локомотива» и игрой полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?

— Там и наблюдать не надо — о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!

— Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?

— Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время — голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему!

19-летний Батраков является воспитанником «Локомотива», он дебютировал за основной состав клуба в мае 2024 года. В текущем сезоне на счету россиянина 5 голов и 5 голевых передач в 8 матчах РПЛ.