«Акрон» и «Краснодар» сыграют в матче 9-го тура чемпионата России

«Акрон» примет «Краснодар» в 9-м туре чемпионата России в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Самара Арене», начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч «Акрон» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Акрон» — «Краснодар» будут доступны в нашем матч-центре.

«Краснодар» набрал 18 очков в восьми турах и занимает второе место. «Акрон» располагается на 11-й строчке с 8 очками.