03:23 | Футбол — РПЛ

Алексей Игонин: "Уход Паредеса – не катастрофа, это далеко не Халк"

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Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин в интервью "СЭ" отметил, что потеря полузащитника Леандро Паредеса, который перешел в "ПСЖ", не станет критичной для питерцев.

– Азмун еще не успел сыграть за "Зенит" из-за участия в Кубке Азии. Из двух других новичков вам по спаррингам кто больше понравился?

– Ничего особенного в их игре в глаза не бросилось. Ракицкий делает на поле то, что и должен. Правда, пока не до конца ясно, в каком он физическом состоянии.

По Барриосу. У "Зенита" уже было такое с аргентинцами, которые приехали и выглядели очень прилично в начале сезона, проведя подготовку и поиграв в чемпионатах посильнее российского. У них изначально другие кондиции. Но потом все сглаживается, и люди сваливаются на наш российский уровень. Как получится с колумбийцем – пока неизвестно.

– "Зенит" уже провел несколько матчей без Паредеса. Как думаете, его уход можно назвать критичным или питерцы справятся без него?

– В последнее время Паредес вышел на передний план и начал играть заметную роль, но в начале чемпионата такого не наблюдалось. В любом случае аргентинец – далеко не Халк, Леандро не успел стать настолько значимой фигурой. Возможно, это было у него впереди. Но не думаю, что это катастрофическая потеря для "Зенита". Учитывая, что футболиста отпустили, это, кажется, не только мое мнение. (Игорь Новиков)

Полная версия интервью Алексея Игонина

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