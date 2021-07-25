Алексей Березуцкий: «Все мы знаем уровень Дзагоева, когда он здоров»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру полузащитника Алана Дзагоева, который вышел на замену во втором тайме матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

«Все мы знаем уровень Дзагоева, когда он здоров. Он может вести, регулировать и контролировать игру. Во втором тайме он все это показал.

Гогуа чувствует какой-то дискомфорт. Он тренируется с физиотерапевтами. Но даже без этого у нас есть Карпов, Бийол. Поэтому на позиции центрального защитника у нас большая конкуренция", — сказал Березуцкий.

Алан Дзагоев ассистировал Антону Заболотному, забившему единственный гол в матче с «Уфой».