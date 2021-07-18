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Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин призвал поддержать Алексея Березуцкого

22:37
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА.
Алексей Березуцкий. Фото Денис Тырин/ПФК ЦСКА.
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Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин призвал болельщиков поддержать нового главного тренера московского клуба Алексея Березуцкого.

«Завтра Алексей Березуцкий проведет первый матч в Москве на Песчанке в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его!
Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!» — написал Орешкин в Instagram.

Публикация от Maxim Oreshkin (@oreshkin_max)

В понедельник, 19 июля, ЦСКА в товарищеском матче примет «Нижний Новгород».

Российский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера в июне после отставки хорвата Ивицы Олича. В воскресенье, 18 июля, появилась информация, что Березуцкого может сменить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не получил путевку в еврокубки. Московский клуб в 1-м туре нового чемпионата России 25 июля дома сыграет с «Уфой».

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Иван Шитик все материалы автора

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