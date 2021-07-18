Председатель совета директоров ЦСКА Орешкин призвал поддержать Алексея Березуцкого
Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин призвал болельщиков поддержать нового главного тренера московского клуба Алексея Березуцкого.
«Завтра Алексей Березуцкий проведет первый матч в Москве на Песчанке в качестве главного тренера футбольного ЦСКА. У него есть все качества, чтобы стать большим тренером. Давайте пожелаем ему удачи и поддержим его!
Нашему клубу нужна стабильность. Не только финансовая, но и спортивная!» — написал Орешкин в Instagram.
В понедельник, 19 июля, ЦСКА в товарищеском матче примет «Нижний Новгород».
Российский специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера в июне после отставки хорвата Ивицы Олича. В воскресенье, 18 июля, появилась информация, что Березуцкого может сменить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и впервые за 20 лет не получил путевку в еврокубки. Московский клуб в 1-м туре нового чемпионата России 25 июля дома сыграет с «Уфой».
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