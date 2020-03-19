Александру Кокорину исполнилось 29 лет
Сегодня отмечает день рождения форвард «Сочи» Александр Кокорин. Ему исполнилось 29 лет. Футболист принадлежит «Зениту», за сочинский клуб он выступает на правах аренды.
За свою карьеру футболист выступал в «Динамо», «Зените» и «Сочи». В 2013 году перешел в «Анжи», но так и не сыграл за команду ни одного матча.
11 октября 2018 года футболист был арестован. Ему предъявили обвинение по статьям «побои» и «хулиганство». Его признали виновным, он получил год и шесть месяцев тюрьмы. 6 сентября 2019 года он был освобожден по УДО.
В составе «Зенита» Кокорин стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, дважды стал бронзовым призером чемпионата. Также он завоевал бронзовые медали в составе «Динамо». Провел 47 матчей за сборную России, забил 12 мячей.