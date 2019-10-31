Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал, какие отношения у него сложились с другими вратарями команды из Санкт-Петербурга.

— Одна история из вашего детства. Когда Михаил Кержаков защищал ворота молодежки «Зенита», однажды во время матча он попросил вас завязать ему шнурки. Сейчас, когда вы работаете вместе, не напомнили ему ту ситуацию?

— Конечно, напомнил. Посмеялись.

— То, что сейчас вы с ним, по сути, конкуренты, какие вызывает эмоции?

— «Конкуренты» — звучит не очень. Мы делаем одно общее дело на благо команды. Каждый хочет быть первым, но это никак не влияет на наши взаимоотношения.

— Они дружеские или деловые?

— За пределами поля дружеские. В тренировочном процессе — больше профессиональные, но тоже бывают моменты, когда можно чуть-чуть расслабиться, разрядить обстановку. Мишаня — душа компании, Андрюха — тоже. И вообще атмосфера у нас отличная.

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