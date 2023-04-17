Александр Тюкавин заявил, что для сына рассматривал только вариант с «Динамо»

Восьмикратный чемпион мира по бенди Александр Тюкавин рассказал о том, как его сын Константин Тюкавин присоединился к «Динамо».

«Только «Динамо», я даже другие варианты не рассматривал. Потому что Владимир Яковлевич — коренной динамовец, я знал, что у него там много друзей, пойдут навстречу, надеялся, что в пять лет возьмут. Его и взяли», — приводит слова Александра Тюкавина ТАСС.

Константин Тюкавин также заявил, что в семье никто не заставлял его заниматься хоккеем с мячом.

«Помню, в какой-то момент был выбор — хоккей с шайбой или футбол. В итоге перевесил футбол», — сказал Константин Тюкавин.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 20-летний россиянин забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Контракт форварда с клубом действует до конца июня 2024 года.