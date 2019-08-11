21:13 | Футбол — РПЛ

Александр Точилин: "В первом тайме мы превзошли ЦСКА"

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Главный тренер "Сочи" Александр Точилин считает, что его команда еще втягивается в сезон. В матче 5-го тура чемпионата России сочинцы сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

– Скажем так, удовлетворительная оценка, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Точилин. – В первом тайме мы превзошли ЦСКА: и тактически, и по моментам. Во втором тайме не получилось сыграть на контратаках. Могли сыграть и продуктивнее. Потенциал у команды есть. Мы только втягиваемся в чемпионат. Хотя уже пять туров – многовато, чтобы втягиваться. Надеюсь, что в следующем матче сыграем более продуктивно.

ЦСКА - Сочи

 

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