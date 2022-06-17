Степашин — о задачах Йокановича: «Динамо» не должно быть ниже третьего места»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какие задачи будут поставлены перед новым главным тренером московской команды Славишей Йокановичем.

«Задача Йокановичу будет поставлена в ближайшее время после заседания совета директоров. Йоканович приезжает в Москву 21 июня. Насчет чемпионства или не чемпионства, не надо забегать вперед, ниже третьего точно не должно быть — это моя точка зрения, как члена совета директоров. Тем более, что «Динамо» в следующем году сто лет», — цитирует «КП» Степашина.

В пятницу «Динамо» объявило о подписании контракта с 53-летним сербским специалистом на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25.

Ранее серб тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды. Йоканович на посту главного тренера «Динамо» сменил Сандро Шварца.