Баранник: «Потенциал и талант у Батракова выше, чем у братьев Миранчуков»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил игру полузащитника красно-зеленых Алексея Батракова в этом сезоне.

«Мне кажется, потенциал и талант у Батракова выше, чем у братьев Миранчуков. Батраков в целом немного другой игрок. Он гораздо быстрее. Алексей Миранчук — это светлая голова, он мог выбирать оригинальные решения на поле, но он никогда не обладал быстротой и резкостью в своих движениях. А у Батракова это как раз есть. Но повторюсь, что они все-таки разные футболисты.

Потенциал быть лучше во всем есть всегда. Поэтому говорить о каком-то одном качестве, в котором нужно прибавит Батракову, еще рано. Он только в самом начале своего пути. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться. Поэтому прибавлять ему еще нужно во всем: в завершении, в объеме работы и в командных действиях. Все лучшие матчи Батракова должны быть еще впереди», — цитирует Legalbet Баранника.