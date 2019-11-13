Александр Точилин: «На слухи внимания не обращаю»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в интервью «СЭ» признался, что слухи не комментирует. Новичок РПЛ после 16 туров занимает последнее место в таблице, одержав 3 победы.

— Есть ощущение, что именно вам предстоит исправлять ситуацию, а не какому-то другому тренеру?

— Не думаю об ощущениях. Моя задача — делать свою работу. А оценивать ее руководству.

— Как-то прокомментируете многочисленные слухи? Одни утверждали, что вам на исправление ситуации отведено два матча — с «Тамбовом» и ЦСКА, другие давно прочат в «Сочи» Курбана Бердыева, третьи замечают, что подали прошение об отставке уже две недели назад, но его не принимают, а вы демонстративно не руководите тренировками, оставляя их помощникам.

— Профессия тренера предполагает, что вокруг возникает много небылиц. Честно: не обращаю на слухи никакого внимания. И не считаю нужным их комментировать. Так далек от этого, что половину от вас услышал в первый раз. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Точилина