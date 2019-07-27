Александр Точилин: "Давать фору "Краснодару" – роскошь"

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин после поражения от "Краснодара" (0:3) в матче 3-го тура чемпионата России заявил, что его команда пропустила очень простые голы и будет работать над ошибками, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Игра болельщикам понравилась, "Краснодар" был чуть лучше, точнее, – отметил Точилин. – Понятно, что счет крупный, но считаю, мы не заслужили такого крупного поражения. Надо делать выводы, двигаться дальше. В следующих играх не имеем права делать такие ошибки. Потенциал в атаке? Реализация голевых моментов. У нас есть объективные, субъективные причины, почему этого пока нет. Это премьер-лига, она ошибки не прощает. Наступаем на грабли. Третий тур создаем моменты, но чего-то не хватает. Везения, мастерства. По ходу матчей мы сыграемся, наберем форму. Главное, есть моменты, они обнадеживают. Не так все плохо.

– Не считаете, что после двух хороших матчей этот был похуже?

– Не знаю, почему вы так считаете. Не могу сказать, что мы играли хуже, чем со "Спартаком" или "Зенитом". "Краснодар" – участник Лиги чемпионов, однозначно с ним тяжело играть в более открытый футбол. Забей мы первыми, неизвестно как все закончилось бы. Нам не хватило сил, наверно, но и во втором тайме были моменты. Пропущенные голы... они не детские, но достаточно простые. Проход по флангу, прострел, упустили игрока... Понятно, давать фору таким командам – большая роскошь для нас.

– Следующий матч с "Уфой", это середняк. Он будет определяющий в плане сыгранности?

– Если посмотреть в таблицу, для нас все лидеры. Это будет четвертая игра. По идее, мы должны выходить на определенный уровень и в сыгранности, и в функциональной подготовке. Мы играем дома, поэтому серьезно подготовимся.

– У вас продолжается трансферная компания?

– Работа ведется. Надеюсь, у нас еще будут пополнения. У нас был переход из ФНЛ в премьер-лигу. Это сложно. У нас и так было мало времени на подготовку, и, к сожалению, в этом плане чуть-чуть просели. За неделю собрались в этом состоянии в полном составе. Этот момент провала в подготовке сказывается.

– Можно ли говорить о зарождении нового дерби на Кубани с учетом, что команда переехала из Петербурга?

– "Сочи" – это команда, которая родилась в Сочи, а не переехала. Дерби? Понятно, что мы находимся в начале пути, но и "Краснодар" тоже с чего-то начинал. Что-то закладывается уже.

– Сколько игр нужно, чтобы полноценно сыграться?

– Ту игру, которую хотим видеть, видели и в первых трех турах, но урывками. Полноценно увидим, надеюсь, в следующем туре. Чем быстрее прибавим в этом плане, тем быстрее пойдут очки и победы. (Екатерина Потапова)