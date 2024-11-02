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Тарханов: «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом» (1:1).

«В первом тайме игра смотрелась, обе команды пытались атаковать, действовали активно. А во втором, хозяев, вроде, оказывали давление на гостей, были пару моментов, где могли вырвать победу, но футбол не понравился. Игроки что-то суетились, непонятно куда били... В общем, «Динамо» слабо сыграло с «Ростовом», не зря Личка матом выругался. (Смеется.)» — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 14 туров РПЛ подопечные Марцела Лички набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина с 14 баллами располагается на восьмой строчке.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Александр Тарханов
Марцел Личка
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3
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 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
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7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
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 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
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 Химки 13 2 5 6 14-24 11
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