Власти Самарской области заявили об увеличении объема спонсорской поддержки «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал финансирование «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача — быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объем бюджетных средств, но при этом увеличиваем объем спонсорской поддержки», — сказал Федорищев на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава региона добавил, что до начала следующего сезона у самарского клуба появится новый партнер. Также власти пообещали помочь «Крыльям Советов» модернизировать тренировочную базу.

Ранее сообщалось, что самарские власти проверят, как профессиональные клубы расходуют бюджетные средства.