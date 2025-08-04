Круговой показал сообщение от болельщика после матча с «Зенитом»: «Будьте добрее, друзья»
Защитник ЦСКА Данил Круговой после матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) показал, какое сообщение ему отправил один из болельщиков.
Круговой прикрепил скрин сообщения, в котором пользователь в грубой форме высказывал свое недовольство тем, что из-за действий футболиста был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Автор письма заявил, что команда должна была бы побить Кругового за данную ошибку.
«Рубрика «нам пишут». Спасибо всей команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья», — написал Круговой в своем Telegram-канале.
Источник: https://t.me/denzellofficial
Новости