Круговой показал сообщение от болельщика после матча с «Зенитом»: «Будьте добрее, друзья»

Защитник ЦСКА Данил Круговой после матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1) показал, какое сообщение ему отправил один из болельщиков.

Круговой прикрепил скрин сообщения, в котором пользователь в грубой форме высказывал свое недовольство тем, что из-за действий футболиста был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Автор письма заявил, что команда должна была бы побить Кругового за данную ошибку.

«Рубрика «нам пишут». Спасибо всей команде, что не послушали. Будьте добрее, друзья», — написал Круговой в своем Telegram-канале.