Александр Соболев готов стать игроком аутсайдера чемпионата Англии или Франции

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев подчеркнул, что готов продолжить карьеру за границей. Форвард забил три мяча в стартовых двух турах чемпионата России.

- Мне кажется, это мечта любого российского футболиста – попасть в АПЛ, бундеслигу, серию А и так далее, - сказал Соболев.

– Но почему-то никто из нападающих после Павлюченко и Аршавина в Англию не уезжает…

– Ну вот Головин уехал, правда, во Францию. Может быть, кто-то боится другой страны, другого языка, менталитета. Наверное, это кого-то пугает. А возможно, и вариантов нет. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Соболева - скоро в "СЭ"