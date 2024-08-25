Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:21

Шикунов: «Латышонок — герой матча. Он в конце потащил два-три опасных удара»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал ничью в матче «Зенита» со «Спартаком» (0:0).

«Матч очень напряженный. Нельзя сказать, что он был зверский, с голами. Другая была зрелищность, напряжение, ответственность. Две команды очень ответственно подошли к этой встрече, потому что игра была важна и для «Зенита», и для «Спартака».В принципе, счет по игре. Если брать составы 11 на 11 и 11 на 10, по средней оценке оба клуба наиграли на ничью. Если бы кто-то проиграл или выиграл, было бы обидно. Так что справедливая ничья.

Латышонок, конечно, герой матча. Он в конце потащил два-три опасных удара, останавливал атаки «Спартака» с флангов. Он уверенность проявил, и она автоматом передалась защитникам, они выстояли. Это очень влияет на команду, когда вратарь ловит уверенность», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Зенит» с 14 очками продолжает нлидировать в турнирной таблицы РПЛ. «Спартак», набравший 11 очков, располагается на четвертой позиции.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Такер Карлсон назвал арест Дурова предупреждением владельцам онлайн-платформ
Авария во время праздника, кома и 27 лет борьбы. Умер массажист чемпионского «Детройта» - Сергей Мнацаканов
Что не так с крушением яхты миллионера Майкла Линча. Детали
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Ничья в матче «Зенита» и «Спартака» — справедливый результат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости