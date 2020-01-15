Александр Новиков: «Считаю Кирилла более талантливым тренером, чем я»

Александр Новиков, отец главного тренера «Динамо» Кирилла Новикова, в интервью «СЭ» рассказал о работе тренерской работе сына.

— Вы еще лет пять назад в одном из интервью назвали Кирилла Александровича очень талантливым тренером, хотя на похвалы обычно скупы. По каким признакам это было заметно?

— В первую очередь по результатам. Он брал команды и поднимал их наверх. Группа 1996-го года рождения с его приходом стала постоянно выигрывать первенство Москвы. В одном из сезонов им за весь чемпионат забили всего один гол! В воротах играл Лещук, в той же команде играл Скопинцев. При этом конкуренция по возрасту была сумасшедшая, он выдался урожайным — сборная России в итоге чемпионом Европы стала. Костяк составляли футболисты «Чертаново», но подопечные сына им не оставляли шансов в очных поединках. Потом с 1999-м годом рождения выиграл неофициальный клубный чемпионат континента, а затем и мира — на «Олд Траффорд» у «Валенсии». Из той команды вышли Евгеньев, Грулев, Лацевич.

Впрочем, дело не только в результатах и количестве воспитанников, вышедших на серьезный уровень. Я сам видел, как он работает — директор академии направлял меня помощником Кирилла, когда он с командой отправлялся на финальные соревнования чемпионатов России среди школ. Я бы и рад что-то подсказать, но слышал его установки, видел, как у него всё выстроено, и понимал, что лучше не лезть. Он мне говорил: «Помоги по обороне». Я просил себя не вписывать в протокол, уходил на противоположную сторону поля и оттуда подсказывал защитникам.

Вообще считаю Кирилла более талантливым тренером, чем я. И очень этому рад. Как и успехам младшего сына Александра.

— В футболе у него не пошло?

— Совсем. Как он с мячом обращался — это нечто. Я сразу сказал: в футболе тебе делать нечего. Саша — финансист, на работе его высоко ценят. Счастлив, что они с Кириллом очень тесно общаются. Нам с женой Ириной, с которой уже 44 года вместе, это греет душу. (Константин Алексеев)

Полное интервью Александра Новикова читайте здесь.