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Пономорев об уходе Ларссона: «Джордан оказался трусом, испугался конкуренции и ушел»

Пономорев назвал Ларссона трусом из-за его ухода из «Спартака»
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Джордана Ларссона из «Спартака».

«Я считаю, что уход Джордана — это большая потеря для «Спартака». Мне нравился этот нападающий. Хорошо открывался, врывался в зоны. Жаль, что мы больше не увидим его у нас в чемпионате. Ларссон просто испугался конкуренции в команде. Оказался трусом, да и все. В «Спартаке» сейчас много нападающих: Соболев, Николсон, Промес, Игнатов. Он получал слишком мало игрового времени до аренды. Не поверил, что могу дать больше играть, вот и ушел», — сказал Пономарев «СЭ»

Ранее стало известно, что нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком».

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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11%

1.84
Джордан Ларссон
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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