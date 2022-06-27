Пономорев об уходе Ларссона: «Джордан оказался трусом, испугался конкуренции и ушел»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Джордана Ларссона из «Спартака».
«Я считаю, что уход Джордана — это большая потеря для «Спартака». Мне нравился этот нападающий. Хорошо открывался, врывался в зоны. Жаль, что мы больше не увидим его у нас в чемпионате. Ларссон просто испугался конкуренции в команде. Оказался трусом, да и все. В «Спартаке» сейчас много нападающих: Соболев, Николсон, Промес, Игнатов. Он получал слишком мало игрового времени до аренды. Не поверил, что могу дать больше играть, вот и ушел», — сказал Пономарев «СЭ»
Ранее стало известно, что нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком».
Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -