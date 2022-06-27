Пономорев об уходе Ларссона: «Джордан оказался трусом, испугался конкуренции и ушел»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Джордана Ларссона из «Спартака».

«Я считаю, что уход Джордана — это большая потеря для «Спартака». Мне нравился этот нападающий. Хорошо открывался, врывался в зоны. Жаль, что мы больше не увидим его у нас в чемпионате. Ларссон просто испугался конкуренции в команде. Оказался трусом, да и все. В «Спартаке» сейчас много нападающих: Соболев, Николсон, Промес, Игнатов. Он получал слишком мало игрового времени до аренды. Не поверил, что могу дать больше играть, вот и ушел», — сказал Пономарев «СЭ»

Ранее стало известно, что нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком».

Ларссон доигрывал прошлый сезон в Швеции, в составе АИКа. В 11 матчах он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.