Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Мне не нравится, когда у команды 8 легионеров в старте. Я сторонник того, чтобы как минимум половина команды была российских ребят. Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Это нравится руководителям клуба. Для них важнее результат. Болельщикам тоже все равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол. Зрелищность матчей зависит от мастерства футболистов, а не от того, в какой стране он родился», — сказал Колосков «СЭ».

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 3-м круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск. Самарцы встретятся с «Торпедо» днем позже.

После двух туров в активе сине-бело-голубых четыре очка. У «Крыльев» на одно очко меньше.