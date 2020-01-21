Александр Медведев: «Женская команда «Зенита» будет тренироваться в Удельном парке»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев? рассказал о создании женской футбольной команды. Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года.

— Эта тема становится все более важной и в УЕФА, и в ФИФА, причем речь идет о существенном финансировании, которое эти организации будут выделять на развитие женского футбола во всем мире, — цитирует Медведева сайт «Зенита». — Популярность женского футбола растет: если мы посмотрим на Северную Америку, то там женский футбол популярнее мужского. Но самое главное, что в школах и колледжах это массовый вид спорта, в который девчонки играют и делают это с огромным удовольствием. В Европе также очень приличный уровень женского футбола — это скандинавские страны, Германия.



В России, к сожалению, этот вид спорта развивался не самыми быстрыми темпами, но руководство РФС поддерживает развитие женского футбола и, откликаясь на современные тенденции и в мире, и в Европе, и в России, мы приняли решение создать женскую футбольную команду — женский футбольный клуб «Зенит» — и заявляемся на чемпионат России.

— Первым в истории главным тренером женского «Зенита» стала Ольга Порядина. Почему выбор пал на нее?

?— Мы выбрали очень перспективного специалиста. Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное — есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, заниматься детско-юношеским женским футболом в Санкт-Петербурге, чтобы через короткое время мы видели воспитанников Петербурга и Ленинградской области. Команда будет развиваться в рамках структуры футбольного клуба «Зенит». Надеюсь, что девчонки будут играть в интересный, красивый футбол.

— Уже известно, где команда будет тренироваться и проводить домашние матчи?

— Мы проанализировали все наши инфраструктурные возможности и приняли решение, что женская команда будет тренироваться в «Газпром» — тренировочном центре в Удельном парке, там есть возможность размещения и достаточное количество полей для тренировок. А молодежная команда, в свою очередь, переедет в «Газпром"-Академию.



Сам факт того, что обе команды будут тренироваться рядом, позволит им обмениваться футбольным опытом. Я говорил с Сергеем Богдановичем Семаком на эту тему, он тоже в меру свое свободного времени будет помогать нашей женской футбольной команде.

— Какие задачи стоят перед командой?

— Мы реалисты и понимаем, что команда за один сезон не строится, но хотим, чтобы женский футбольный клуб «Зенит» был в лидерах чемпионата уже через один-два сезона.