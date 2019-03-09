Александр Медведев проведет встречу с президентом "Барселоны" Бартомеу

Президент "Зенита" Александр Медведев на следующей неделе проведет встречу с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу.

- Традиция будет продолжена, на турнир будут приезжать представители ведущих клубов, - сказал журналистам Медведев, в субботу в Санкт-Петербурге посетивший турнир "Кубок Дмитрия Бесова". - У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба "Барселона". Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира. (Артем Рябовол)

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