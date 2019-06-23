Александр Медведев прибыл в расположение "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прибыл в Зальфельден, где команда готовится к новому сезону, информирует сайт клуба. Руководитель встретился с футболистами и тренерским штабом, а также изучил инфраструктуру отеля, где живет команда.
Подопечные Сергея Семака тренируются в Австрии в двухразовом режиме. Ближайший матч на сборах "Зенит" сыграет 25 июня против болгарского "Левски".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-06-23-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii-aleksandr-medvedev-pribyl-v-raspolozhenie-komandy.htm
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