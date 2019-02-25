Александр Медведев покинул пост в "Газпроме"

Президент-генеральный директор "Зенита" Александр Медведев освобожден от должности заместителя председателя правления "Газпрома".

"Александр Медведев освобожден от должности заместителя Председателя Правления. Он сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе "Зенит". Соответствующие решения о прекращении полномочий в качестве членов Правления ПАО "Газпром" будут приняты Советом директоров компании", - говорится в пресс-релизе компании.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров. Сине-бело-голубые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где встретятся с "Вильярреалом".

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